Breaking News delle 11.00 | Iniziata la liberazione dei palestinesi

In questa edizione: Iniziata la liberazione dei palestinesi. Meloni alla firma dell'accordo di pace. Dazi, torna la tensione tra Usa e Cina. Incendio in una casa del milanese: tre morti. Incidenti stradali: notte con quattro morti. Nazionale a caccia di gol con l'Estonia.

11 Ott 2025 - 11:20
