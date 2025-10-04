Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Hamas apre al piano Trump

In questa edizione: Hamas apre al piano Trump. Meloni: "Sostegno a sforzi di Trump". Flotilla, Tajani: "26 italiani verso rientro". Pro.Pal, oggi corteo a Roma. Il Papa firma il suo primo documento. Serie A, oggi in campo quattro match.

04 Ott 2025 - 14:15
