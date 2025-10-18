Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Hamas: a noi controllo Gaza, non disarmiamo

In questa edizione: Hamas: a noi controllo Gaza, non disarmiamo. Ucraina, Trump: guerra finisca senza missili. Cina: colloqui con Usa prima possibile. Manovra, Meloni: risorse usate al meglio. Turetta: mi assumo ogni responsabilità. Rafforzata la scorta a Ranucci.

18 Ott 2025 - 11:25
01:54 