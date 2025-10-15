Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Gaza, tregua fragile: riprendono gli aiuti

In questa edizione: Gaza, tregua fragile: riprendono gli aiuti. Arriva la manovra da 18 miliardi. Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne. Verona, lutto nazionale per carabinieri morti. Italia-Israele: scontri Pro-Pal a Udine. Per l'Italia un posto ai play off.

15 Ott 2025 - 12:27
01:58 