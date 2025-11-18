Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Gaza, Onu approva la risoluzione Usa

In questa edizione: Gaza, Onu approva la risoluzione Usa. Ucraina, Dnipro sotto attacco di droni russi. Pieno sostegno dell'Italia a Kiev. Frane a Gorizia, trovati i corpi dei dispersi. Bonus elettrodomestici 2025, oggi click day. Addio alle gemelle Kessler, morte insieme.

18 Nov 2025 - 12:26
02:03 