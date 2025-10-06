Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Gaza, oggi i negoziati con Hamas in Egitto

In questa edizione: Gaza, oggi i negoziati con Hamas in Egitto. Flotilla, oggi il rientro di 15 italiani. Avvistati droni a Oslo, aeroporto ferma voli. Francia, primo ministro Lecornu si è dimesso. Prezzo dell'oro vola ai massimi storici. Tennis, Sinner bloccato dai crampi a Shangai.

06 Ott 2025 - 12:02
