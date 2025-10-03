Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Gaza, in corso lo sciopero generale

In questa edizione: Gaza, in corso lo sciopero generale. Flotilla, rilasciati i parlamentari italiani. Gaza, sì di Hamas al piano di pace. Droni su Monaco, Rutte: "Siamo in pericolo". Cdm: nel 2025 pil a +0.5%. Europa League, Bologna-Friburgo 1-1

03 Ott 2025 - 12:00
02:04 

