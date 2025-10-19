Breaking News delle 11.00 | Gaza, Hamas nega di voler attaccare i civili

In questa edizione: Gaza, Hamas nega di voler attaccare i civili. Leader europei schierati con l'Ucraina. Accuse incrociate tra Meloni e Schlein. Schianto ad Asiago, morti tra ventenni. Buoni pasto, soglia esentasse sale a 10 euro. Inter in vetta, Sinner batte Alcaraz.
