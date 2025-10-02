Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Flotilla, oltre 200 gli attivisti fermati

In questa edizione: Flotilla, oltre 200 gli attivisti fermati, Pro Pal, occupata l'università di Milano, Gaza, Tajani: "Italiani fermati stanno bene", Vertice Ue, Focus su difesa e immigrazione, Calano temperature, prima neve su Gran Sasso, Calcio, Napoli-Sporting 2-1.

02 Ott 2025 - 11:21
01:58 

