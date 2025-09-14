Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Droni russi sulla Romania

In questa edizione: Droni russi sulla Romania. Meloni: "Inaccettabile clima d'odio". Marco Rubio arrivato in Israele. Irpef, Giorgetti frena sulla manovra. Leona XIV, primo compleanno da Papa. Calcio, il derby d'Italia è della Juve.

14 Set 2025 - 12:28
02:02 

