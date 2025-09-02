Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ben Gvir: europeo proveranno terrorismo

In questa edizione: Ben Gvir: europeo proveranno terrorismo. Xi a Putin: collaborare per governance globale. Aereo di Von der Leyen "nel mirino dei russi". La disoccupazione in Italia scende al 6%. Maltempo, allerta in Lombardia e Veneto. Us Open, stasera derby azzurro Sinner-Musetti.

02 Set 2025 - 11:02
