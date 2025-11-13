Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Arrestato Elia Del Grande nel Varesotto

In questa edizione: Arrestato Elia Del Grande nel Varesotto. Trieste, madre uccide figlio di 9 anni. Vertice Italia-ALbania, Meloni incontra Rama. Von Der Leyen: l'offensiva di Putin fallirà. Usa, Trump, firma la fine dello shutdown. Tennis, attesa per Alcaraz-Musetti.

13 Nov 2025 - 11:43
