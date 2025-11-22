Breaking News delle 11.00 | Addio a Ornella Vanoni, icona della voce

Logo Tgcom24
In questa edizione: Addio a Ornella Vanoni, icona della voce. Scatta il primo G20 africano. Costa riunisce paesi affini sull'Ucraina. Dopo 23 anni, Moody's promuove l'Italia. Colpo di pistola alla testa, muore 19enne. Continua il sogno Davis, Italia in finale.

22 Nov 2025 - 11:19
02:00 