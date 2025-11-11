Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Accusa dei 007 russi, sventato piano Kiev-GB

In questa edizione: Accusa dei 007 russi, sventato piano Kiev-GB, Pena di morte ai terroristi, Knesset: primo sì, Roma, incendio a Tor Cervara, un uomo ferito, Pordenone, morta l'anziana travolta, Usa, Senato approva misure per fine shutdown, Debutto Sinner, vittoria su Auger-Aliassime.

11 Nov 2025 - 11:08
01:57 