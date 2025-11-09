Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Ucraina: Kiev al buio, Pokrovsk sta cadendo

In questa edizione: Ucraina: Kiev al buio, Pokrovsk sta cadendo, Shutdown senza fine, America a terra, Turista violentata in strada a Firenze, La musica piange il maestro Vessicchio, Tennis: anche Musetti alle Atp Finals, Juve e Milan avanti piano, oggi le altre big

09 Nov 2025 - 09:14
