Breaking News delle 09.00 | Sparatoria in California: quattro morti

In questa edizione: Sparatoria in California: quattro morti. Venezuela: anche Cuba "avverte" gli Usa. Ucraina, al via i nuovi colloqui. Il Papa pronto alla partenza per il Libano. Casa nuova per la famiglia del bosco. Serie A: Milan in vetta, oggi Roma-Napoli.

30 Nov 2025 - 09:08
