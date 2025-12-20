Breaking News delle 09.00 | Siria: attacco degli Usa agli obiettivi Isis

Logo Tgcom24
In questa edizione: Siria: attacco degli Usa agli obiettivi Isis. Pubblicati gli Epstein files. Manovra "stop and go": slitta il via libera. Emanuela Orlandi: un'indagata 42 anni dopo. Palmoli: i bambini non tornano a casa. Supercoppa: Bologna in finale, Inter ko

20 Dic 2025 - 09:12
02:10 