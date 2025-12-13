Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Scontro in Europa sugli asset russi

In questa edizione: Scontro in Europa sugli asset russi. Gaza: martedì maxi vertice a Doha. Space X valutata 800 miliardi di dollari. Vicenza, il giallo di Diana. Da Tether un miliardo per la Juventus. Serie A: colpo salvezza del Lecce.

13 Dic 2025 - 12:13
