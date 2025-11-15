Breaking News delle 09.00 | Mosca: "Truppe accerchiate nel Donetsk"

Logo Tgcom24
In questa edizione: Mosca: "Truppe accerchiate nel Donetsk". Carovita Usa, Trump: stop a dazi sulla carne. Manovra, pioggia di emendamenti. Napoli, donna trovata morta in casa. Stagione sciistica al via, casco obbligatorio. Atp Finals di Torino, giornata di semifinali.

15 Nov 2025 - 09:12
01:59 