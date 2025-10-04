Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Hamas apre al piano di Trump

In questa edizione: Hamas apre al piano di Trump. Meloni: "Sostegno a sforzi di Trump". Scioperi per Gaza, CGIL: "2 milioni in piazza". Flotilla, Ben Gvir ad attivisti: "Terroristi". Dronni, chiuso di nuovo aeroporto di Monaco. Serie A, oggi in campo quattro match.

04 Ott 2025 - 14:11
