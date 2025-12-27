Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Altri missili su Kiev, Zelensky va da Trump

In questa edizione: Altri missili su Kiev, Zelensky va da Trump. Thailand-Cambogia, cessate il fuoco. La manovra approda alla Camera. Parigi, accoltellamenti nella metropolitana. Donna investita, muore anche la nuora. Sabato di campionato con Fiorentina e Juve.

27 Dic 2025 - 09:17
01:54 