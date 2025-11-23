Brasile tra festeggiamenti e preghiere per l'arresto di Bolsonaro

L'arresto di Jair Bolsonaro ha spaccato il Brasile, tra veglie di preghiera e festeggiamenti. A Brasilia i sostenitori dell'ex presidente si sono radunati in strada, guidati da pastori e familiari visibilmente scossi, convinti che il danneggiamento della cavigliera elettronica sia stato un gesto dettato dalla pressione e non un tentativo di fuga. Nelle stesse ore, i sostenitori del presidente Lula hanno invece celebrato l'azione della giustizia, considerandola un passaggio storico nel contrasto ai tentativi di destabilizzazione istituzionale e al presunto progetto di golpe attribuito all'entourage di Bolsonaro.