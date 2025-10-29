Brasile, strage nella favela di Rio: oltre 130 morti nel blitz della polizia

Una moltitudine di lenzuoli per coprire le atrocità della guerriglia. Sono queste le immagini che i residenti della favela Penha, nella zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile, si sono trovati di fronte. Settanta cadaveri posizionati uno di fianco all'altro in mezzo alla strada, recuperati dai parenti delle vittime e dagli abitanti del complesso dal vicino bosco della Vacaria. Ma il bilancio del blitz della polizia militare, dice la procura carioca, potrebbe superare i 130 morti.

L'operazione, battezzata "Contenimento", è cominciata nella notte scorsa. Obiettivo delle autorità: disarticolare i narcotrafficanti del Comando Vermelho e dare la caccia al leader "Doca", fuggito durante il blitz. Ottantuno gli arrestati e centinaia i fucili sequestrati.



"Credo che ciò passerà alla storia come uno dei più grandi massacri del nostro paese", afferma un residente. Una strage senza precedenti titolano i quotidiani brasiliani e attorno alla quale infuriano le polemiche. In molti puntano il dito contro il governatore dello stato di Rio, Claudio Castro, accusato di non aver avvertito il governo federale.

Condanna anche da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. "Ricordiamo alle autorità i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e sollecitiamo indagini tempestive ed efficaci", il commento dell'alto commissario Volker Turk.