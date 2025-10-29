Logo Tgcom24
SCONTRI VIOLENTISSIMI

Brasile, maxi blitz contro i narcos finisce nel sangue: oltre 100 morti nelle favelas di Rio

La polizia e l'esercito assaltano i complessi di Alemão e Penha: sequestrati 75 fucili e granate

29 Ott 2025 - 10:35
02:35 

Oltre 100 persone sono rimaste uccise durante un’operazione della polizia brasiliana a Rio de Janeiro contro i narcotrafficanti della fazione Comando Vermelho. Il raid, scattato all’alba di martedì 28 ottobre, ha coinvolto circa 2.500 tra agenti e soldati e ha provocato violenti scontri a fuoco nei complessi di Alemão e Penha, nella zona nord della città. Tra le vittime figurano anche diversi agenti. Gli arresti hanno superato quota 100 e sono stati sequestrati oltre 75 tra fucili, pistole e granate. Si tratta di una delle operazioni più violente nella storia recente del Brasile. Le organizzazioni per i diritti umani chiedono un’indagine su ogni decesso.

