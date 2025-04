Brasile, l'ex presidente Bolsonaro si mostra dopo l'operazione d'urgenza

Jair Bolsonaro si sta riprendendo, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico addominale d'urgenza a Brasilia per problemi legati agli effetti di lungo termine di una coltellata subita nel settembre 2018. L'operazione, durata 12 ore, è riuscita. Per mostrare i progressi della sua guarigione, l'ex presidente brasiliano ha pubblicato sui social media un video, in cui cammina con l'aiuto di attrezzature insieme all'équipe medica.