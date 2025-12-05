Brasile, incendio sulla pista: fumo e caos prima del decollo

Momenti di tensione giovedì sera all’aeroporto internazionale di San Paolo, in Brasile. Un Airbus A320 diretto a Porto Alegre è stato evacuato d'urgenza dopo che un incendio è scoppiato poco prima del decollo. Le immagini mostrano fumo e agitazione sulla pista mentre passeggeri e membri dell'equipaggio abbandonano rapidamente il velivolo. Secondo i media locali, le fiamme si sono sviluppate durante le operazioni di imbarco. Le autorità aeroportuali hanno isolato l'area per consentire le verifiche tecniche e ripristinare la piena operatività della pista.