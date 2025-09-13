Logo Tgcom24
Brasile in festa dopo la condanna di Bolsonaro

A 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato e altri reati connessi

13 Set 2025 - 08:56
00:50 

In Brasile, è festa per la condanna a 27 anni e tre mesi dell'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi.

