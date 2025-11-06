Brasile, il principe William visita il Cristo Redentore di Rio

Il principe William ha visitato l'iconico Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in vista del Premio Earthshot. Il Principe di Galles ha parlato con un gruppo di funzionari locali e finalisti dell'Earthshot Prize durante un incontro tenutosi davanti al monumento. Il sindaco di Rio Eduardo Paes e il vice sindaco Eduardo Cavaliere si sono uniti al principe all'evento. Earthshot, che offre premi da 1 milione di dollari in ciascuna delle cinque categorie, è una delle grandi idee di William. Tra i finalisti di quest'anno figurano il Trattato sull'alto mare delle Nazioni Unite, che mira a proteggere gli ambienti marini al di fuori delle giurisdizioni nazionali; la città di Guangzhou, in Cina, leader nell'elettrificazione dei trasporti pubblici; e la Lagos Fashion Week, che promuove produttori di abbigliamento sostenibili e artigianali per contrastare l'ondata di rifiuti del fast fashion che si riversano letteralmente sulle coste africane. William ha lanciato il premio nel 2020, ispirandosi al discorso "Moonshot" del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy del 1962 che sfidava gli americani ad andare sulla luna entro la fine di quel decennio.