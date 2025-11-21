Logo Tgcom24
EMERGENZA ALLA CONFERENZA

Brasile, fiamme alla COP30: momenti di paura al summit delle Nazioni Unite

Un incendio nel padiglione della Zona Blu ha interrotto i colloqui sul clima a Belém

21 Nov 2025 - 14:52
00:30 

Momenti di tensione alla COP30 di Belém, in Brasile, dove un incendio è scoppiato all'interno della sede del vertice sul clima delle Nazioni Unite. Le fiamme sono divampate giovedì 20 novembre nel padiglione della Zona Blu, l'area che ospita eventi collaterali ai negoziati ufficiali, costringendo all'evacuazione centinaia di partecipanti. Gli operatori di sicurezza hanno sgomberato rapidamente il sito e, dopo alcuni minuti, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio. Secondo le prime informazioni, tredici persone hanno ricevuto cure per l'inalazione di fumo, ma non si registrano feriti gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause, che potrebbero essere legate a un guasto del generatore o a un cortocircuito in uno stand.