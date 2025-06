Brasile, cavalieri in campo per la Festa del Divino Spirito Santo

Gli abitanti della storica città di Pirenópolis, nel Brasile centrale, hanno celebrato lunedì 9 giugno la Festa del Divino Spirito Santo che si tiene ogni anno in occasione della festività cristiana della Pentecoste. La celebrazione risale all'inizio del XIX secolo: i cavalieri si affrontano in quello che di solito è un festival di calcio mentre i cavalieri mascherati aggiungono divertimento alla celebrazione. La festa prevede processioni religiose, messe e rituali simbolici come l'incoronazione dell'"Imperatore del Divino". Riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall'Istituto Nazionale del Patrimonio Storico e Artistico (IPHAN) del Brasile, la celebrazione mette in risalto le radici coloniali del Paese, fondendo la fede cattolica con l'espressività afro-brasiliana