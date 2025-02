Brasile, cagnolina rischia di precipitare: presa al volo con uno scatolone

Salvataggio in extremis per una cagnolina che stava per precipitare dal quinto piano di un palazzo di Guarulhos, in Brasile. Per Alicinha, rimasta intrappolata fuori dalla finestra di casa, infatti il volo sarebbe stato sicuramente fatale. Una vicina è però intervenuta... munita di scatolone. E per quanto possa sembrare incredibile, il salvataggio è riuscito. Spaventosissima, ma incolume, Alicinha è poi tornata nelle braccia dei suoi padroni.