Brasile, boom delle bambole reborn

In Brasile è esplosa la mania delle “reborn”, bambole iperrealistiche trattate come neonati veri: vengono allattate, vestite, portate al parco e persino “visitate” dai medici in video virali. Il fenomeno è così diffuso che Rio de Janeiro ha istituito la “Giornata della cicogna reborn” per celebrare le artigiane che le creano. Mentre i social si riempiono di contenuti tra entusiasmo e sarcasmo, gli esperti segnalano anche effetti positivi: le reborn aiutano persone con disabilità cognitive o lutti a migliorare l’umore e il benessere emotivo.