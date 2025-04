Un aereo monorotore ha effettuato un atterraggio di emergenza su un’autostrada nello Stato di Santa Caterina, in Brasile. L’abilità del pilota, alle prese con un problema al motore del velivolo, ha permesso che l’episodio non avesse conseguenze, se non per la sorpresa e un certo spavento gli allibiti automobilisti.