Brasile, a Rio il carnevale dei pazienti di un istituto di salute mentale

I pazienti dell'Istituto di Salute Mentale Nise da Silveira hanno partecipato alla tradizionale festa di strada del carnevale "Locura Suburbana" a Rio de Janeiro, in Brasile. L'evento celebra il 25° anniversario del gruppo, promuovendo l'inclusione dei pazienti nella comunità e nelle famiglie e combattendo contro i pregiudizi nei confronti della salute mentale. Il tema di quest'anno racconta la storia della salute mentale e il suo ruolo nella società nel corso degli anni. La celebrazione "Locura Suburbana" è il risultato del lavoro di pazienti, personale e famiglie, che prendono parte a laboratori di musica, costumi e accessori, fungendo da terapia occupazionale per i pazienti. Nise da Silveira, scomparsa nel 1999, fu una psichiatra, psicoanalista e psicologa allieva di Carl Jung. Lottò per tutta la vita contro i pregiudizi nei confronti dei malati psichiatrici e a favore del reinserimento dei pazienti nella società.