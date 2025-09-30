Logo Tgcom24
MOMENTI DI PANICO

Botswana, elefante attacca canoe di turisti sul delta dell'Okavango

L'animale ha ribaltato le imbarcazioni, facendo cadere i presenti in acqua

30 Set 2025 - 15:48
00:46 

Momenti di panico in Botswana, sul delta del fiume Okavango, dove un elefante ha improvvisamente caricato un gruppo di turisti in canoa. L'animale ha ribaltato le imbarcazioni, facendo cadere i presenti in acqua. Le guide hanno tentato invano di allontanarlo. Una donna è finita sott'acqua e uno dei turisti è stato colpito con violenza dall'elefante. L'attacco ha scatenato il panico tra i presenti, fortunatamente messi in salvo poco dopo.

