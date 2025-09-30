Botswana, elefante attacca canoe di turisti sul delta dell'Okavango

Momenti di panico in Botswana, sul delta del fiume Okavango, dove un elefante ha improvvisamente caricato un gruppo di turisti in canoa. L'animale ha ribaltato le imbarcazioni, facendo cadere i presenti in acqua. Le guide hanno tentato invano di allontanarlo. Una donna è finita sott'acqua e uno dei turisti è stato colpito con violenza dall'elefante. L'attacco ha scatenato il panico tra i presenti, fortunatamente messi in salvo poco dopo.