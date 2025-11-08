Logo Tgcom24
MERITATO RIPOSO

Boston, un'isola per i pinguini anziani: la trovata del New England Aquarium

L'area offre terreni più piatta, un sentiero con moquette che facilita i movimenti e una piattaforma per uscire dall'acqua

08 Nov 2025 - 11:00
01:20 

Lambert, un pinguino africano di 33 anni con vista indebolita e movimenti rallentati, non riusciva più a tenere il passo con i compagni più giovani. Per lui e altri sei pinguini anziani, il New England Aquarium di Boston ha così creato una speciale "isola geriatrica" per venire incontro alle difficoltà fisiche dei loro ospiti più vecchi. L'isola, situata vicino all'ingresso dell'acquario, offre terreni più piatti e un sentiero con moquette che facilita i movimenti. È anche dotata di una piattaforma per aiutare a uscire dall'acqua in sicurezza. Un piccolo paradiso per una vecchia generazione di pinguini.