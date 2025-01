Bosnia, situazione fuori controllo a Sarajevo: capitale avvolta dallo smog

Uno spesso strato di smog ha ricoperto la capitale bosniaca Sarajevo. La città, come altre nei Balcani, è tradizionalmente molto inquinata durante i mesi invernali, poiché si affida al carbone e alla legna per il riscaldamento. Situata in una valle circondata da montagne, Sarajevo è poi particolarmente soggetta all'inquinamento atmosferico. Una cattiva pianificazione urbana e la proliferazione di edifici alti hanno peggiorato il problema negli ultimi anni.