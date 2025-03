In Bosnia migliaia di case e vaste aree agricole sono state allagate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, con alcune aree che hanno registrato fino a 170 litri per metro quadrato in sole 48 ore. A Prijedor, una delle città più colpite, situata nel nord-ovest del paese, più di 800 case sono state allagate da due fiumi in piena.