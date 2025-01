Bosnia, gara di nuoto nel fiume in pieno inverno per la festa dell'Epifania ortodossa

Decine di persone hanno partecipato alla tradizionale gara di nuoto nella città bosniaca Visegrad in occasione della festa dell'Epifania. Sfidando temperature appena superiori allo zero, i nuotatori si sono tuffati nel fiume Drina e hanno nuotato verso un crocifisso posto nell'acqua come parte di una cerimonia che commemora il battesimo di Gesù Cristo. L'Epifania, che celebra il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, è una delle feste più importanti del calendario cristiano ortodosso. Mentre le Chiese di Grecia, Bulgaria, Ucraina e Romania celebrano la festa il 6 gennaio, altre Chiese ortodosse in Russia, Bosnia e Serbia seguono il calendario giuliano, secondo il quale l'Epifania si celebra il 19 gennaio, poiché il loro Natale cade il 7 gennaio.