Boris Johnson con ali da fata e tiara per la festa della figlia

Boris Johnson ha organizzato l'intrattenimento per la festa di compleanno della figlia Romy, di 4 anni, ballando con un paio di ali da fata. In un video pubblicato su Instagram dalla moglie Carrie Johnson, l'ex primo ministro si lancia in un balletto insieme a Campanellino di Peter Pan e Carrie descrive l'evento come un "caos totale". "Un saluto al mio fantastico marito che non solo si è vestito da folletto per far piacere alla nostra bambina, ma ha anche provato il cha cha cha per far scatenare tutti in pista" ha scritto ai follower nella didascalia che accompagnava il video.