Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
click day

Bonus elettrodomestici, boom di richieste

Mattinata segnata da blocchi e rallentamenti mentre le domande continuano a crescere

di Stefania Scordio
18 Nov 2025 - 12:49
01:19 

Bonus elettrodomestici al via con il click day. Boom di adesioni per accedere all'agevolazione tramite l'app Io o tramite il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it - lo metto nel cartello). Nelle prime ore il portale è andato in tilt per le tante richieste ma subito è stato ripristinato. Lo sconto è 30%, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto, elevato a 200 euro per chi ha un Isee al di sotto dei 25mila euro. Lo scopo della misura è agevolare il passaggio verso prodotti più sostenibili per le famiglie e non vale per tutte le tipologie: l'elettrodomestico deve essere stato fabbricato in Europa e deve rispettare i requisiti di risparmio energetico. Il contributo riguarda lavatrici, lavasciuga, forni, cappe da cucina lavastoviglie, asciugabiancheria frigoriferi e congelatori. 

 

 

video evidenza