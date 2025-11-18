Bonus elettrodomestici, boom di richieste

Bonus elettrodomestici al via con il click day. Boom di adesioni per accedere all'agevolazione tramite l'app Io o tramite il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it - lo metto nel cartello). Nelle prime ore il portale è andato in tilt per le tante richieste ma subito è stato ripristinato. Lo sconto è 30%, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto, elevato a 200 euro per chi ha un Isee al di sotto dei 25mila euro. Lo scopo della misura è agevolare il passaggio verso prodotti più sostenibili per le famiglie e non vale per tutte le tipologie: l'elettrodomestico deve essere stato fabbricato in Europa e deve rispettare i requisiti di risparmio energetico. Il contributo riguarda lavatrici, lavasciuga, forni, cappe da cucina lavastoviglie, asciugabiancheria frigoriferi e congelatori.