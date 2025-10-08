Bonifici istantanei, arrivano nuove regole: ecco cosa cambia

molte banche lo facevano già, ma ora diventa una regola obbligatoria in tutta l'unione europea. il denaro arrivera' sul conto del destinatario in dieci secondi, a qualsiasi ora, anche nei fine settimana e nei giorni festivi. un servizio utile soprattutto per pagamenti urgenti e che richiedono di saldare l'importo al momento della consegna. la prima fase, in vigore dal 9 gennaio scorso, prevedeva l'obbligo di ricevere i pagamenti instantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali. ora le banche devono offrire il servizio di verifica allo stesso costo di un bonifico tradizionale, circa un euro ad operazione.