Bonifici istantanei, arrivano nuove regole: ecco cosa cambia

Dal 9 ottobre le banche non potranno più far pagare commissioni extra per i bonifici istantanei. Servizio attivo 24 ore su 24 in tutta Europa"di Matilde Liuzzi
dal 9 ottobre bonifici istantanei obbligatori in tutte le banche. poste e istituti di credito dovranno offrire questo servizio in tempo reale in euro da tutti i conti di pagamento e verificare che i dati del beneficiario siano corretti.
molte banche lo facevano già, ma ora diventa una regola obbligatoria in tutta l'unione europea. il denaro arrivera' sul conto del destinatario in dieci secondi, a qualsiasi ora, anche nei fine settimana e nei giorni festivi. un servizio utile soprattutto per pagamenti urgenti e che richiedono di saldare l'importo al momento della consegna. la prima fase, in vigore dal 9 gennaio scorso, prevedeva l'obbligo di ricevere i pagamenti instantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali. ora le banche devono offrire il servizio di verifica allo stesso costo di un bonifico tradizionale, circa un euro ad operazione.
prima che l'ordine di pagamento parta, gli istituti devono controllare che le credenziali e l'iban inseriti coincidano con il titolare effettivo del conto. al cliente verrà comunicato con un avviso se i dati sono corretti per ridurre gli errori e prevenire le frodi. nelle operazioni di bonifico istantaneo infatti il pagamento non è revocabile. in caso di truffe resta comunque la possibilità di chiedere un rimborso se si avvisa immediatamente la banca.