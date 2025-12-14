Logo Tgcom24
Mondo
LO SCENARIO DELLA TRAGEDIA

Bondi Beach: la strage vista dal drone

L'appostamento della polizia dopo l'assalto a colpi di arma da fuoco e i corpi già coperti delle vittime

14 Dic 2025 - 11:14
01:29 
australia
video evidenza
bondi beach
hanukkah