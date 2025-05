Bolzano verso il ballottaggio, centrosinistra riconfermato a Trento

A Bolzano sarà necessario attendere il ballottaggio del 18 maggio per sapere se il centrodestra riuscirà a conquistare per la prima volta la guida della città: Claudio Corrarati è in vantaggio con il 36,30%, davanti al candidato del centrosinistra Juri Andriollo (27,30%). Resta fuori Stephan Konder della SVP, il cui sostegno potrebbe rivelarsi decisivo. Nessuna sorpresa invece a Trento, dove il centrosinistra riconferma al primo turno il sindaco uscente Franco Ianeselli con oltre il 54% dei voti. Le elezioni in Trentino Alto Adige aprono la stagione delle amministrative di primavera, in programma il 25 e 26 maggio in 461 comuni, tra cui Genova, Aosta e cinque capoluoghi di provincia. Eventuali ballottaggi l’8 e 9 giugno, in concomitanza con cinque referendum su cittadinanza, lavoro e contratti.