Bologna, tentarono di uccidere un ragazzo: arrestate due persone

La polizia di Bologna ha arrestato due persone accusate di tentato omicidio. La sera del 9 giugno 2024 i sospettati del delitto spararono con un'arma da fuoco a un ragazzo, ferendolo gravemente. La vittima, un 20enne italiano con origini magrebine, aveva un ruolo rilevante nell'attività di spaccio. Gli indagati, tramite il canale Telegram, avevano infatti quella sera concordato con la vittima un incontro finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente, che si è trasformato in un tentativo di rapina quando i due, dopo aver visionato lo stupefacente, nello specifico hashish e marijuana, hanno tentato di sottrargliela, esplodendo verso la vittima due colpi di arma da fuoco per poi darsi alla fuga. I presunti autori sono un 29enne cittadino italiano di Modena e un 31enne cittadino rumeno residente a Bentivoglio, entrambi in carcere.