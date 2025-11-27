Bologna, spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe: show sospeso

Momenti di tensione alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese, dove si stava esibendo Anna Pepe. Il palazzetto era gremito quando, all'improvviso, qualcuno in platea ha spruzzato spray al peperoncino, generando agitazione e paura tra i presenti. La diffusione della sostanza urticante ha provocato diversi malori tra il pubblico, costringendo gli organizzatori a sospendere lo show per mettere in sicurezza l'area.