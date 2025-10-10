Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL TOUR NEI PALAZZETTI

Bologna, Olly si commuove sul palco cantando "Devastante"

Le luci soffuse e il coro dei fan hanno reso l'atmosfera ancora più intensa

10 Ott 2025 - 12:16
00:44 

Momento di grande emozione durante il concerto di Olly a Bologna, tappa del suo "Tutta Vita Palazzetti Tour". Il cantante, visibilmente commosso, si è fermato mentre interpretava "Devastante", uno dei brani più amati dal pubblico. Le luci soffuse e il coro dei fan hanno reso l'atmosfera ancora più intensa. Un'esibizione sincera e toccante che ha mostrato il lato più autentico dell'artista, capace di trasformare il palco in un momento di condivisione profonda con chi lo segue.