Bologna,"la manifestazione per i martiri delle foibe diventa terreno di scontro

"Sporgerò denuncia perché il palazzo del Comune è dei bolognesi". La manifestazione per i martiri delle foibe, a Bologna, diventa terreno di scontro tra destra e sinistra, ma soprattutto fa infuriare il sindaco Matteo Lepore. Le immagini, riprese da uno dei militanti di Gioventù nazionale, scesi in piazza ieri sera, li mostra in attesa davanti al portone del palazzo comunale - a quell'ora chiuso al pubblico - con una fiaccola accesa. Lepore li accusa di essere poi entrati con prepotenza per deporre una corona di fiori, ma non solo: sostiene anche che il corteo non fosse autorizzato. La destra cittadina che da anni organizza questa manifestazione respinge ogni accusa punto per punto.