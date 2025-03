Bologna, Il circolo Pd di Prodi e Schlein diventa un museo della mortadella

Il circolo Pd "Galvani" di Bologna, un tempo sede dell'iscrizione di Romano Prodi e della carriera politica di Elly Schlein, è sommerso dai debiti e in procinto di essere venduto alla Mutua Salsamentari, la principale associazione gastronomica dell'Emilia-Romagna. Il progetto prevede la trasformazione in un museo degli insaccati, con un'area dedicata alla gastronomia locale. Un'ironia della sorte, considerando che "Mortadella" è il soprannome con il quale era noto l'ex premier ed ex leader dell'Ulivo.