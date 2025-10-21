Bolivia, tempesta di ghiaccio su Tarija: strade sommerse in 30 minuti

Trenta minuti di pura follia atmosferica. È quanto accaduto a Tarija, cittadina nel sud della Bolivia, dove nel fine settimana una violenta tempesta di ghiaccio ha trasformato completamente il paesaggio urbano. In appena mezz’ora, le strade sono state sommerse da quasi mezzo metro di grandine, provocando allagamenti e danni. Secondo gli esperti locali, si è trattato di un evento meteorologico estremo scatenato dal forte contrasto termico: la perturbazione ha colpito la zona mentre le temperature sfioravano i 30 gradi. L’improvviso cambiamento ha generato una grandinata intensa, paragonata da alcuni testimoni a una vera e propria "valanga dal cielo". Fortunatamente non si registrano vittime, ma le immagini condivise sui social mostrano auto bloccate, tetti danneggiati e fiumi di ghiaccio nelle vie cittadine.